- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca premierul britanic Rishi Sunak si-a exprimat dorinta de a furniza Ucrainei avioane de lupta, in timp ce acesta a anuntat ca Marea Britanie va incepe sa antreneze piloti ucraineni, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Volodimir Zelenski va efectua astazi, pentru prima data de la inceputul razboiului, o vizita in Marea Britanie, acolo unde se va intalni cu mai mulți oficiali. Liderul ucrainean a mai avut o singura ieșire din țara, respectiv in SUA, care s-a desfașurat la finalul lunii decembrie, in 2022. Rishi Sunak,…

- Președintele Ucrainei - Volodimir Zelenski urmeza sa aiba mai multe intalniri miercuri, in vizita sa fulger la Londra. Prima sa vizita in Marea Britanie, anunțata de presa ucraineana, a fost confirmata și de Guvernul de la Londra.Președintele Ucrainei va avea discuții cu premierul britanic Rishi Sunak,…

- Prelungirea impasului in conflictul militar izbucnit prin invazia militara rusa in Ucraina ar fi in avantajul Rusiei, afirma premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, justificand in acest fel decizia politica de a accelera livrarile de armament destinate ar

- „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine si sa le restituie argentinienilor. Insulele Falkland nu sunt ale Marii Britanii, ci ale Argentinei. Si felicit selectionata Argentinei pentru victoria meritata la fotbal. La fel sa reuseasca si in politica externa”, a scris…

- UPDATE 1 Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat un pachet de aparare aeriana de 60 de milioane de dolari pentru Ucraina in timpul primei sale vizite la Kiev, sambata, potrivit Downing Street. In timpul intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Sunak „a confirmat ca Marea Britanie…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a intalnit astazi cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev. Intalnirea a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing