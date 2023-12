Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa oprirea brusca a programului Guvernului Germaniei de subventii pentru achizitionarea de vehicule electrice (EV), Volkswagen a anuntat marti ca va plati bonusul clientilor care cumpara modelele complet electrice din gama ID, transmit agențiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Programul Germaniei de subventii pentru achizitionarea de vehicule electrice (EV) se va incheia prematur luni, dupa ce s-au rambursat aproximativ zece miliarde de euro din 2016, a anuntat Ministerul Economiei, cel mai recent indiciu al reducerii cheltuielilor dupa adoptarea bugetului revizuit pe 2024,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca cooperarea dintre Moscova si Berlin a fost intrerupta de exploziile din septembrie 2022 care au afectat conductele Nord Stream care pompau gaz rusesc in Germania pe sub Marea Baltica, relateaza Reuters.Putin a facut comentariile in timp ce a acceptat…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana vor creste anul viitor cu doar 2,5%, o incetinire fata de avansul de 12% previzionat pentru acest an, desi ponderea vehiculelor electrice (EV) va spori semnificativ. Așa arata prognoza publicata miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Constructorul german a anunțat un nou plan de a se impune cu modelele sale electrice pe piața din China. Conform agenției de presa Reuters, Volkswagen va lansa o platforma noua, creata special pentru viitoare modele electrice accesibile. Pentru moment, numele de cod al noii platforme este A Main Platform…

- Numarul de automobile electrice vandute in SUA in trimestrul al treilea a trecut pentru prima data pragul de 300.000 de unitati, insa cota de piata a liderului Tesla a atins cel mai redus nivel din istorie, arata un raport publicat joi de firma de cercetare de piata Cox Automotive, transmite Reuters.In…

- Volkswagen va suspenda productia de masini electrice ID.3 si Cupra Born, la fabricile sale din Zwickau si Dresda, din Germania, in primele doua saptamani din octombrie, din cauza cererii mai slabe, a declarat un purtator de cuvant al companiei, transmite Reuters, conform news.ro.Din cauza situatiei…

- Volkswagen a decis sa suspende producția a doua modele electrice, la fabricile sale din Zwickau si Dresda, din Germania, in primele doua saptamani din octombrie, din cauza cererii mai slabe, a declarat un purtator de cuvant al companiei, transmite Reuters.