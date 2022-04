Voleibaliștii Craiovei nu au mișcat cu Dinamo! Duel decisiv cu Steaua pentru medalie Voleibaliștii de la SCMU Craiova au fost de nerecunoscut vineri dupa masa, la București. Formația pregatita de Dan Pascu a cedat in fața lui Dinamo, scor 3-0 (25-19, 25-19, 25-10) și astfel a ratat orice șansa de a mai obține medalia de argint. Vestea buna este ca lupta nu s-a incheiat aici, pentru ca o victorie cu Steaua, in ultima etapa, le va aduce alb-albaștrilor locul al treilea și, implicit, medalia de bronz. Toate cele trei seturi au fost dominate de formația bucureșteana, care a impus ritmul jocului și și-a adjudecat act dupa act. Dupa 25-19 in primele doua seturi, SCMU a cedat definitiv,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

