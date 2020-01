Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei feminin Stiinta Bacau a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia Dresdner SC, cu scorul de 3-0, in mansa tur din optimile Challenge Cup, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-11, 25-19, dupa doar 69 minute de joc. Citește și: Ministrul Finanțelor,…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia turca Thy Istanbul, cu scorul de 3-0, in mansa tur din optimile Challenge Cup, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 20-25, 19-25, 18-25, dupa 74 minute de joc. Citește și: Exclusiv! Ludovic…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor susține un nou joc in competițiile europene intercluburi. Dupa ce a trecut cu 3-0 și 2-3 de formația ceha Dukla Liberec, CSM Lugoj va intalni miercuri, 22 ianuarie, in primul joc din optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, formația turca…

- Echipa de volei masculin ACSVM Zalau s-a calificat in optimile de finala ale optimilor Cupei Challenge, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia daneza Gentofte Volley, in mansa retur din faza 16-imilor.

- ​Echipa de volei feminin CSM Lugoj a învins miercuri, pe teren propriu, formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-0, în mansa tur din faza 16-imilor Challenge Cup, potrivit News.ro.Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-20, 25-13.Mansa retur va avea loc în 17 decembrie, iar câstigatoarea…