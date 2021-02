Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a invins duminica, in ultimul meci din cadrul primului turneu al returului Diviziei A, grupa de la Bucuresti, formatia Steaua, scor 3-0. Duminica s-au incheiat meciurile in toate grupele, informeaza News.ro. Rezultatele primului turneu al returului…

- La fel cum s-a intamplat in tur, și partea a doua a campionatului Diviziei A1 de volei masculin se va desfașura sub forma unor turnee de sala, fara spectatori. Dupa ce in prima jumatate a sezonului regulat echipa noastra a jucat doar in deplasare, in retur avem cinci partide programate pe teren propriu.…

- Știința Explorari a participat in weekend-ul trecut la Craiova, alaturi de CS UV Timișoara, CSM Arcada Galați și SCMU Craiova, la ultimul turneu din acest an al Diviziei A1 de volei masculin. Rezultatul de vineri: CS UV Timișoara – Știința Explorari Baia Mare 0-3 (-21, -23, -15) Rezultatul de sambata:…

- Știința Explorari va juca in acest weekend la Craiova, alaturi de CS UV Timișoara, CSM Arcada Galați și SCMU Craiova, in cadrul ultimului turneu din acest an al Diviziei A1 de volei masculin. Programului turneului (11-13 decembrie): – SCMU Craiova – CSM Arcada Galați (vineri, 11 decembrie, ora 15, TVR…

- In weekend, la Zalau, s-au desfașurat partidele celui de-al treilea turneu al campionatului Diviziei A1 de volei masculin. Duminica, Știința Explorari a obținut prima victorie din acest campionat. CSU Brașov – Știința Explorari Baia Mare 0-3 (-18, -9, -9) CSU Brașov: Nițu, Apostu, Rusu 2p, Braic 4p,…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 3-2 (26-28, 25-22, 25-23, 18-25, 15-8), sambata, la Dej, in turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei masculin. Dinamo s-a impus dupa doua ore si 10 minute. Cherbeleata, cu 24 de puncte, a fost cel mai bun de la invingatori, dar evolutii…

- Campioana CSM Arcada Galati s-a impus fara probleme in ultimul sau meci din turneul al doilea turneu al Diviziei A1 la volei masculin, 3-0 (25-13, 25-14, 25-11) cu nou-promovata CSU Brasov, duminica, la Bucuresti, in Grupa a 3-a. Nici CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau nu a avut probleme cu CS…