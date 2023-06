Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Slovaciei cu scorul de 3-1 (25-18, 25-18, 19-25, 25-23), sambata, la Nitra, in ultimul sau meci din Grupa B a Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa o ora si 48 de minute. Elizabet Lenke Inneh, cu 18 puncte, si Adelina Budai-Ungureanu,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut a doua sa victorie in Grupa A a Golden League, 3-1 (29-27, 22-25, 25-21, 25-19) cu Danemarca. Meciul s-a desfasurat in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu-Colibasi” din Brasov. Tricolorii s-au impus dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 12 min). Alexandru…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League. Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Danemarcei, cu scorul 3-0 (25-19, 25-23, 25-16), miercuri seara, la Middelfart, intr-un meci din Grupa A a Golden League.Tricolorii au suferit al doilea esec consecutiv, dupa o ora si 19 minute de joc, conform Agerpres. CITESTE…

- Nationalele feminine si masculine de volei ale Romaniei au debutat cum nu se putea mai prost in Golden League. Daca fetele noastre au cedat in fata Slovaciei cu scorul de 3-1 (25-22, 25-12, 19-25, 25-18), sambata, in Pitesti Arena, Grupa B, nici baietii nu s-au prezentat mai bine. Echipa pregatita de…