Stiri pe aceeasi tema

- Invingatoare cu 3-1 pe terenul Voluntariului, Știința Bacau a urcat mai intai pe locul 2 in Divizia A1 și apoi in avion, cu destinația Germania, unde maine va intalni pe Dresdner SC in „optimile” Cupei Challenge Miercurea trecuta, dupa victoria contra penultimei clasate, Rapid, antrenorul Științei,…

- Echipa bacauana va susține cel puțin 13 meciuri pana la finalul lui februarie. Antrenorul Florin Grapa dorește sa-și completeze lotul cu un „universal” Voleibalistele Științei Bacau au fost harnice și anul acesta. Și-au reluat pregatirile pe 2 ianuarie, avand motive calendaristice intemeiate: le așteapta…

- Sfarșit de an. Dar nu și de aventura. La patru zile dupa ce au incheiat turul Diviziei A1 pe locul 3, grație succesului cu 3-1 contra Medgidiei, voleibalistele Științei Bacau au finalizat 2019 cu un nou succes. Tot cu 3-1, dar acasa. Acasa, in…Europa. Aseara, studentele au trecut cu 3-1 de portughezele…

- Știința Bacau- Kairos Ponta Delgada (azi, ora 17.00, Sala Sporturilor/ in tur, 3-0) „Mergem impreuna spre voleiul european”. Așa suna sloganul care insoțește parteneriatul dintre Consiliul Județean Bacau și echipa de volei feminin Știința. In aceasta seara, echipa bacauana antrenata de Florin Grapa…

- In acest weekend se va pune punct turului de campionat al Diviziei A1 la volei feminin. Caderea de cortina le va prinde pe bacauancele de la Știința la Medgidia. Acolo unde echipa antrenata de Florin Grapa spera sa ia toate cele trei puncte și sa incheie astfel anul pe podium, alaturi de primele doua…

- Știința și-a inceput cu o victorie in trei seturi parcursul european, impunandu-se miercuri seara, pe terenul portughezelor de la Kairos Ponta Delgada. Deplasare lunga: aproape 12.000 km pana in mijlocul Atlanticului și inapoi. Incununata cu o victorie scurta: 3-0 (22, 14, 14), intr-o ora și șapte minute.…

- Doua echipe ranite. Ranite de același „agresor”, Dinamo. Cu aceeași lama de cuțit, 1-3, la o saptamana distanța una de cealalta. Doar locația a diferit: Știința a fost rapusa la București, CSM Targoviște acasa. Sambata, ultimele doua victime ale dinamovistelor se vor afla fața in fața. Uitand de toate…

- Etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin programeaza primul examen cu un grad mai ridicat de dificultate pentru Știința Bacau. Sambata, studentele vor evolua pe terenul lui Dinamo. Bucureștencele nu mai sunt forța de temut de acum un deceniu, dar nici echipa lesne de batut din ultimele sezoane.…