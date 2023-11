Stiri pe aceeasi tema

- CSM Corona Brasov s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-15, 25-19, 25-23), miercuri, in deplasare, in mansa secunda a primului tur al competitiei.Echipa de sub Tampa se impusese si in primul meci cu 3-0,…

- Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o clar pe CS Rapid Bucuresti, cu 3-0 (25-16, 25-12, 25-23), sambata, pe teren propriu, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.Kadi Kullerkann (14 puncte), Ariana Pirv (13) si Daria Boris (10) s-au remarcat de la gazde, iar Ioana Baciu (17) si Nasia Dimitrova…

- CSM Volei Alba-Blaj s-a impus la pas pe terenul formatiei FC Arges, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-10), joi seara, intr-un meci in devans din etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.Cele mai bune jucatoare ale campioanei au fost Bogumila Biarda, cu 18 puncte, si Katarina Jovic, cu 10 puncte,…

- Echipa etapei a doua in Divizia A1, la feminin, propune fete de la patru formații. CSM Targoviște, care a reușit succesul rundei, caștigand la Lugoj, 3-2, și-a luat partea, cu trei jucatoare, plus antrenorul Branko Gajic. Campioana Volei Alba Blaj are și ea doua jucatoare in echipa rundei, iar CSM București…

- Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o pe CSM Lugoj, medaliata cu bronz din sezonul trecut, cu scorul de 3-2 (18-25, 25-19, 25-23, 20-25, 15-12), sambata, in deplasare, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin.Ariana Pirv (22 puncte) si Daria Boris (14) s-au remarcat de la oaspete, iar cele…

- Sambata, 14 octombrie, a inceput etapa a 2-a a Diviziei A1 de volei feminin, cu meciurile: Rapid București – FC Argeș Pitești 3-0, CSM Constanța – Corona Brașov 3-2, Știința Bacau – CSU Medicina Tg.Mureș 0-3, CSM București – Dinamo București 3-0 și CSM Lugoj – CSM Targoviște 2-3. Duminica, 15 octombrie,…

- Sambata, 7 octombrie, a debutat noul sezon al Diviziei A1 de volei feminin, meciurile primei etape fiind: CSO Voluntari – Rapid București 2-3, CSM Targoviște – Știința Bacau 3-0, CSM Volei Alba Blaj – CSM București 3-1, FC Argeș Pitești – CSM Lugoj 0-3, CSU Medicina Tg.-Mureș – CSM Constanța 1-3 (FOTO,…

- Sambata, 7 octombrie, incepe Divizia A1 de volei feminin, ediția 2023-2024, meciurile primei etape fiind: CSO Voluntari – Rapid București (de la ora 14:00), CSM Targoviște – Știința Bacau (de la ora 17:00), CSM Volei Alba Blaj – CSM București, FC Argeș Pitești – CSM Lugoj, CSU Medicina Tg.-Mureș – CSM…