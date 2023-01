Stiri pe aceeasi tema

- SCMU Craiova a bifat cel de-al doilea succes consecutiv in Divizia A1 sambata serara, in Polivalenta din Banie. Formația alb-albastra a trecut cu scorul de 3-0 de Știința Bacau și astfel a prins avant in clasament dupa ce startul de sezon nu a fost cel dorit. Partida a contat pentru etapa a 8-a. Meciul,…

- In cel mai spectaculos din disputat meci, CSM Targoviște a invins, pe propriul teren, cu scorul de 3-1, pe Rapid. Giuleștencele au suferit astfel primul eșec din campionat, așa ca singura formație neinvinsa ramane CSM Volei Alba Blaj. Rodica Buterez și Ana Bjelica, de la gazde, respectiv Cese Montalvo,…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova și-a trecut in cont o victorie frumoasa și importanta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie. Fetele antrenate de Marius Macicașan s-au impus fara probleme, cu 3-0 (25-19, 25-19, 25-16), in fața ultimei clasate, Universitatea Cluj. Partida a contat pentru…

- SCMU Craiova a incheiat perioada cu meciuri dificile in Divizia A1, iar acum se pregatește de adversari mai la indemana. Sambata, de la ora 20.00, in Polivalenta va veni Universitatea Cluj, iar oltencele iși propun doar victoria, așa cum a menționat și antrenorul Marius Macicașan. Partida va conta pentru…

- SCMU Craiova a pierdut la zero duelul cu Voluntari, din etapa a treia a Diviziei A1 si a ramas, pentru moment, fara niciun punct in clasament. La finalul disputei, Marius Macicasan, antrenorul formatiei alb-albastre a oferit primele concluzii despre partida si a recunoscut suprematia formatiei ilfovene.…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au pierdut si cel de-al treilea meci din noul sezon al Diviziei A1, scor 0-3 cu Voluntari, una dintre echipele puternice din campionat. Disputa a contat pentru etapa a treia. Chiar daca nu a bifat niciun succes pana in prezent si a luat nici macar un punct, gruparea…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova are parte de un start de sezon extrem de dificil in Divizia A1. Dupa ce a pierdut primele doua partide, cu Targoviste (1-3) si Rapid (1-3), gruparea din Banie da in runda a treia peste o alta formatie importanta din campionatul romanesc, Voluntari. Intr-o conferinta…