Volei, Divizia A1: Infrangere usturatoare pentru CSM Campia Turzii, in meciul cu Craiova! (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Meci greu pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, in etapa V-a din Divizia A1, la volei masculin, in care vor juca sambata 9 noiembrie de la orele 18.00 in Sala Sporturilor "Ioan... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dus rece pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, care au pierdut in seara aceasta cu scorul de 0-3 (14-25; 13-25; 18-25), pe terenul campioanei CSM Arcada Galați. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Disputata la sfarsitul saptamanii trecute, etapa a III-a din Divizia A1 la volei masculin s-a incheiat cu rezultate normale, de notat ar fi doar pasul gresit facut de SCMU Craiova in meciul jucat in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta seara, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au reusit sa obtina primul punct din aceasta editie de campionat, dupa ce au pierdut nemeritat cu scorul de 2-3 (25-20; 17-25; 29-27; 22-25;... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Etapa a III-a din Divizia A1 la volei masculin programeaza sambata 26 octombrie 2019, la Campia Turzii, partida dintre formatia locala CSM si Stiinta Explorari Baia Mare. Etapa trecuta formatia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CSM Arcada Galati a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 3-0 (25-19, 25-14, 25-14), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin. Campioana s-a impus dupa 67 de minute, obtinand a doua victorie din tot atatea meciuri. Niels Klapwijk…

- Știința Explorari a folosit o formula improvizata de echipa, in condițiile in care nu au facut deplasarea Matthew Callaway și Robert Țuțea. Meciul a fost dominat de craioveni, care s-au impus fara probleme. SCMU Craiova – Știința Explorari: 3-0 (21, 16, 22) Craiova: Teleleu 2p (un blocaj), Lica 15p…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova trece printr-o perioada foarte grea in Liga Florilor. Macinate și de numeroasele accidentari, elevele lui Bogdan Burcea au cedat sambata dimineața, in fața formației Dunarea Braila, cu scorul de 24-19. Partida a contat pentru etapa a 7-a din Liga Naționala. Meciul…