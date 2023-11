Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Cucu, componenta a echipei CSM Constanța și a naționalei U17, e eleva in clasa a 6-a, iar in luna octombrie a evoluat in premiera pentru echipa de la malul marii. Puștoaica are 1,83 metri inalțime, poarta marimea 46 la picior, iar colegii de clasa cand au vazut-o prima data au crezut ca este…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova va disputa sambata, de la ora 16.30, in Sala Polivalenta din Banie, partida cu Baia Mare, din cadrul etapei a 3-a din Divizia A. Craiovenii pornesc drept favoriti in acest duel si nu concep vreun pas gresit in fata propriilor suporteri. Chiar daca a schimbat aproape…

- Echipa feminina de volei CSM Constanta sustine primul meci din editia 2023 2024 a Cupei Romaniei, intalnind in deplasare CSM Corona Brasov. Partida se disputa miercuri, 25 octombrie 2023, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta "Dumitru Popescu Colibasildquo; din Brasov. Duelul din faza intai se disputa…

- Știința Explorari va disputa prima partida acasa din acest sezon, in compania echipei CSM Constanța. Meciul din etapa a doua a Diviziei A1 de volei masculin este programat luni, 23 octombrie, de la ora 18.00. Intalnirea va fi arbitrata de Tudor Pop (Cluj-Napoca) și Ionuț Buciu (Zalau), in timp ce observator…

- In etapa a treia a Diviziei A1 la volei, intrecerea feminina, CSM Constanta, echipa nou promovata, antrenata de Florin Voinea si Radu Began, a jucat in deplasare cu Dinamo Bucuresti. Meciul i a revenit formatiei gazda, cu 3 0 25 16, 25 20, 25 16 . Formatia din Capitala a fost superioara la fileu, avand…

- Marea a pus stapanire pe munte! CSM Constanța salveaza minge de meci la 0-2 și șocheaza Brașovul! Fetele antrenate de Voinea Florin și Radu Began au reinviat cand nimic nu mai parea posibil și au obținut a doua victorie in doua meciuri in Divizia A1, scor 3-2 (25-27, 20-25, 28-26, 25-16, 15-11) cu CSM…

- Sambata, 14 octombrie, a inceput etapa a 2-a a Diviziei A1 de volei feminin, cu meciurile: Rapid București – FC Argeș Pitești 3-0, CSM Constanța – Corona Brașov 3-2, Știința Bacau – CSU Medicina Tg.Mureș 0-3, CSM București – Dinamo București 3-0 și CSM Lugoj – CSM Targoviște 2-3. Duminica, 15 octombrie,…

- Senioarele Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș vor lua startul sambata, 7 octombrie, in Campionatul Național de Volei al Diviziei A1, dupa o absența de doi ani. Prima faza se va disputa incepand cu ora 18.00, in compania echipei CSM Constanța, in sala de sport „Dr. Anton Pongracz", din campusul…