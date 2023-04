Volei: CSM Constanta, meci in propriul fief cu Rapid Bucuresti, in turneul 5-8

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia masculina de volei CSM Constanta a sustinut primul meci cu Rapid Bucuresti, din grupa 5 8 a turneului play off din Divizia A1. Partida s a disputat in capitala, iar, dupa un prim set castigat cu 25 22, jucatorii antrenati de Radu Began le au cedat pe urmatoarele, la 21, 18 si 21, astfel ca…

- In primul sezon de dupa promovarea in Divizia A1, echipa masculina de volei CSM Constanta s a calificat in turneul play off, iar in faza sferturilor de finala intalneste Steaua Bucuresti.Duelul si a consumat primul act, cand Steaua a castigat pe teren propriu cu 3 1 25 21, 23 25, 25 19, 25 17 , iar…

- Duelul contra castigatoarei sezonului regular se disputa dupa sistemul "cel mai bun in trei meciurildquo;. Calificata intre primele opt echipe ale Diviziei A1 la volei, in primul sezon de la promovare, echipa masculina CSM Constanta a inceput parcursul din play off. In prima faza a acestei etape a campionatului,…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi meciul de volei dintre echipele masculine CSM Constanta si CSM Suceava, contand pentru etapa a 21 a a Diviziei A1.Partida incepe la ora 18.00. Pentru jucatorii antrenati de Razvan Parpala, victoria este unica optiune in confruntarea…

- Formatia masculina de volei CSM Constanta sustine astazi meciul din etapa a 19 a a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu Stiinta Explorari Baia Mare.Partida este gazduita, de la ora 18.00, de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;.Voleibalistii nostri pot face inca un pas mare spre calificarea in play…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta disputa astazi al doilea meci in faza a doua a Ligii Nationale grupa 1 10 , intalnind pe teren propriu FC Arges Pitesti. Partida este gazduita de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, de la ora 18.00. In clasament, formatia de pe litoral ocupa locul sapte,…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a disputat un nou meci de campionat.Aflata in urmarirea celei de a saptea victorii in Divizia A1, jucatorii pregatiti de Razvan Parpala au intalnit pe teren propriu Rapid Bucuresti, un adversar valoros, cu multi jucatori straini, cele doua echipe fiind separate…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2023, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, SCM U Craiova. Partida conteaza pentru etapa a 12 a a Diviziei A1 si incepe la ora 19.30. Formatia de pe litoral a pregatit acest meci…