- Voleibalistele de la CSM Lugoj au mai obținut o victorie in actuala ediție a campionatului Diviziei A1 la volei feminin In cadrul turneelor 4-5 ale returului, organizate in sala Dinamo, din București, CSM Lugoj s-a impus, dupa 69 de minute de joc, cu 3-0 (25-14, 25-23, 25-19), in partida cu…

- CFR Cluj a învins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 4-0 (2-0), duminica seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 27-a a Ligii I de fotbal. Campioana s-a impus prin golurile marcate de Alex Chipciu (44), Billel Omrani (45+2) si Ciprian Deac (61, 87). CFR Cluj e neînvinsa…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a facut spectacol in cele doua partide disputate in cadrul celui de-al treilea turneu al Divizei A1, desfasurat la Voluntari. Bilantul: o victorie si o infrangere, iar trupa de pe malul Canalului ramane in imediata vecinatate a podiumului. Victorie de senzație dupa…

- Formatia de pe litoral a invins CSM Bucuresti II. Echipa feminona de handbal CSU Neptun Constanta a sustinut astazi primul meci de la turneul Diviziei A, seria C, gazduit de Slobozia. Jucatoarele pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au intalnit, in etapa a 9 a, CSM Bucuresti II, echipa de care…

- CS Medgidia a incheiat turneul de la Buzau cu doua victorii si un esec in trei partide.Echipa masculina de handbal CS Medgidia a incheiat cu o victorie turneul de la Buzau al Diviziei A, seria B.Astazi, in etapa a zecea a campionatului, formatia pregatita de Adrian Georgescu si Ionut Deli Iorga a intalnit…

- La finele acestei saptamani, echipa de volei masculin CSM Suceava va participa la al doilea turneu oficial din acest an, competiție din cadrul seriei vest a Diviziei A2. Tanara echipa suceveana nu a pierdut niciun meci din acest sezon competițional, cam firav și el din cauza pandemiei. Formația pregatita…

- CSM Targoviste a obtinut, duminica, a 13-a sa victorie din tot atatea meciuri in acest sezon al Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-19, 25-9, 25-21) cu CSO Voluntari 2005, pe teren propriu, potriv it Agerpres. Ghergana Dimitrova a reusit 15 puncte, iar Irina Truskina 11. CSM Targoviste…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 3-1 | Campioana, victorie cu ceva emoții… Volei Alba Blaj s-a impus cu emoții, in Sala “Timotei Cipariu, cu CSM Lugoj, scor 3-1 (25-20, 20-25, 25-14, 25-15), in al doilea meci al anului și totodata al returului Diviziei A1. Iar daca jocul anterior, cu…