- Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatații a ieșit la o declarație de presa, fara jurnaliști in sala, in care a aratat ca transformarea Spitalului Foișor in spital…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, duminica, despre demisii, dupa scandalul evacuarii spitalului Foișor din București pentru a putea fi transformat in unitate COVID-19. Intrebat cine ar trebui sa faca un ”pas in spate” dupa ceea ce s-a intamplat vineri noapte la Spitalul Foișor, Florin Cițu a vorbit despre…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, care și-a dat demisia dupa incendiul de la Colectiv, comenteaza intr-un mod ironic evacuarea Spitalului Foișor din București. El critica modul in care a gestionat ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, intreaga operațiune. Citește și: Viceprimarul Capitalei,…

- Ministerul Sanatatii a emis doua ordine, primul din 26 martie include Spitalul Foisor pe lista unitatilor sanitare pentru pacientii COVID-19, iar doilea, emis la distanta de o saptamana, pe 2 aprilie, modifica Anexa cu lista spitatelor COVID unde Spitalul Foisor nu se mai regaseste. Ulterior, pe…

- Vicepreședintele PNL, deputatul Ben Oni Ardelean, a anunțat ca ii va cere premierului Florin Citu demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. „In calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, voi solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic Național, demiterea de urgența…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Ministerul Sanatații a transmis un comunicat vineri noapte in care vine cu explicații despre situația extrema și fara precedent de la Spitalul Foișor unde pacienții au fost evacuați in plina nopate din unitate. Vlad Voiculescu da vina pe managerul spitalului despre care spujne ca a intarziat 10 ore…

- Raed Arafat a vorbit despre imaginile șocante de vineri seara, in care pacienții de la Spitalul Foișor au fost evacuați in alte unitați, iar asta pentru ca Spitalul Foișor a devenit spital covid-19. Raed Arafat a vorbit despre imaginile șocante de la spitalul Foișor Raed Arafat a declarat ca ii pare…