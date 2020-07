Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu a reacționat acid la vestea ca fostul comisar Traian Berbeceanu s-a inscris in PNL. Nu e prima data cand Ciutacu il critica acid pe Berbeceanu, in trecut, jurnalistul subliniind ca fostul comisar nu poate lucra in cabinetul lui Marcel Vela pentru ca e cercetat pentru corupție.…

- Andrei Lupu, membru al Biroului National PLUS, va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 12.00, de ce a decis, brusc, PSD, sa sustina initiativa Fara penali in functii publice. Cand ar putea avea loc referendumul pentru revizuirea Constitutiei? Se va atinge pragul de prezenta de 30%? In ce stadiu…

- „Inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției „Fara penali in funcții publice” va intra, in sfarșit, in dezbaterea Camerei Deputaților in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie. Introducerea in dezbatere vine la mai bine de un an de la depunere și dupa un șir interminabil de…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a convocat o sesiune extraordinara a forului legislativ, pe ordinea de zi urmand sa figureze cele trei proiecte ”Fara penali in funcții publice”, depuse anul trecut in Parlament de USR, PNL și PSD, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.