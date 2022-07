Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi americani, capturati in Ucraina in timp ce luptau cu fortele armate de la Kiev, "i-au pus in pericol" pe soldatii rusi si trebuie "trasi la raspundere pentru aceste crime", a declarat luni purtatorul de cuvant de la Kremlin Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru postul american NBC News.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca razboiul din Ucraina se va incheia atunci cand Rusia iși va indeplini toate obiectivele așa-numitei „operațiuni speciale” inceputa de Vladimir Putin, scrie agenția rusa de stat RIA Novosti Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri la un post rus de radio ca este imposibil momentan sa se pregateasca o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele rus Vladimir Putin va vizita miercuri unul dintre spitalele in care sunt tratați soldați ruși raniți in campania din Ucraina, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele rus Vladimir Putin nu are de gand sa declare legea marțiala in Federația Rusa pe fondul operațiunii militare speciale in Ucraina, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Apararii rus a anuntat duminica aceasta ca a distrus in cursul noptii cu o racheta o nava de razboi ucraineana in apropierea portului Odesa, din sudul Ucrainei, transmit Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Conditia in vederea unei posibile intalniri intre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este un acord gata sa fie semnat de ambii lideri, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca cererea pentru carbune este ridicata, iar carbunele rusesc destinat Europei va fi redirectionat catre alte piete, daca UE il refuza, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…