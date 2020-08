Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Colo a revenit pe rețelele de socializare, la scurt timp dupa ce i-a expirat controlul judiciar. Pe numele sau real Alexandru Balan, a fost reținut in urma cu doua luni și acuzat ca a instigat la violența asupra minorelor.

- Alexandru Covali, alias „Șalun”, a scapat definitiv de pedeapsa in dosarul in care a fost condamnat la 19 ani de inchisoare pe cinci capete de acuzare, printre care trafic de copii, trafic de ființe umane și proxenetism.

- Raluca Turcan, vicepremierul Romaniei, a declarat ca a primit amenda pentru ca nu a purtat masca de protecție la petrecerea care s-a ținut la Guvern cu ocazia zilei de naștere a premierului. „Nu am stat mai mult de 10 minute și am mancat o felie de tort. Imi pare rau ca am participat in birou la ziua…

- Primarul orasului-statiune Sangeorz-Bai din judetul Bistrita-Nasaud, Traian Ogagau, de la PNL, a fost condamnat joi, in prima instanta, la un an de inchisoare cu suspendare pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.Dosarul a fost inregistrat in decembrie 2018 la Judecatoria…

- Autoritatile sanitare anunta ca ancheta epidemiologica in cazul lantului de cofetarii din Targoviste, afectat de raspandirea noului coronavirus, este in plina desfasurare. Au fost testatti 47 de salariati si au fost stabiliti 68 de contacti directi.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș (ITM), in colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, a organizat pe 9 iunie o acțiune de control in zona Garii Golești unde se efectuau lucrari de reparație a șinelor de cale ferata. Mai mulți inspectori de munca și jandarmi au depistat patru persoane…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a reușit sa starneasca o adevarata controversa in mediul online dupa ce a aparut o fotografie in care este surprins cand fumeaaza și consuma bauturi alcoolice, alaturi de alți miniștri, in cabinetul sau!

- Mulți romani s-au conformat, parțial, obligației de a purta maști. Spunem parțial pentru ca maștile sunt purtate fara sa acopere nasul, așa cum cere legea.Amenzile pe care le risca cei care nu poarta masca incat sa le acopere și nasul și gura sunt cuprinse intre 500 de lei si 2.500 de lei.Citește…