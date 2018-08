Vlogger faimos, asasinat de traficanţi de droguri Femeia in varsta de 36 de ani a fost ucisa dupa ce a postat online un video in care l-a criticat pe guvernatorul zonei Acapulco. In clip, femeia denunța legaturile guvernatorului cu lumea interlopa din Acapulco, acuzandu-l ca a deturnat fonduri fiind mana in mana cu mafioții. Imediat vloggerița a inceput sa primeasca amenințari cu moartea, iar la scurt timp femeia a fost ucisa. Tanara nu este primul vlogger asasinat de traficanții de droguri din Mexic. Anul trecut un puști de 17 ani care a ras intr-un video de unul dintre liderii mafioți a fost ucis. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

