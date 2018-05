Vladirmir Drăghia, câştigător Exatlon 2018, primele declaraţii: "Nu am âştigat eu..." Vladimir Draghia a caștigat marele premiu! De astazi, concurentul din echipa Faimoșilor pleaca acasa cu 100000 de euro pe care a decis sa ii doneze unei fundații care se ocupa de copii bolnavi. „Nimic nu te poate pregati pentru momentul asta. Aș vrea sa le mulțumesc celor care au crezut in mine. Nu am caștigat eu, ci cauza pentru care am luptat. Sunt patru caștigatori. Am avut ca norocul meu sa fie mai mare. Le mulțumesc tuturor. La inceput am zis ca voi dona jumatate dintre bani.” Cel mai important lucru pe care il poți face cu banii este sa ii donezi. Cea mai importanta lecție… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

