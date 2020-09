Stiri pe aceeasi tema

- Inventatorul agentului neurotoxic noviciok, Vladimir Uglev, a declarat ca nu poate dormi si ca are remuscari de cand guvernul german a anuntat ca liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost otravit cu aceasta arma chimica dezvoltata in perioada Uniunii Sovietice.

- Rusia poate obține singura informații in cazul lui Alexei Navalnii, a declarat reprezentantul oficial al guvernului german, Steffen Seibert, in cadrul unui briefing. Berlinul a subliniat ca considera ca starea bloggerului este rezultatul otravirii cu o substanța din grupul Noviciok. "Rusia are informații…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) si-a exprimat joi "preocuparea grava" dupa declaratiile Berlinului conform carora opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic, Noviciok, relateaza AFP si DPA. Seful OIAC, Fernando Arias, a adaugat ca aceasta…

- Noviciok, agentul chimic despre care Germania spune ca a fost folosit pentru a-l otravi pe Alexei Navalnii, cel mai cunoscut oponent al presedintelui rus Vladimir Putin, aflat in coma intr-un spital din Berlin, a fost dezvoltat in Uniunea Sovietica in anii 1970-1993.

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o poziție tranșanta referitoare la situația opozantului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care a fost otravit, potrivit Berlinului, cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok."Condamn cu fermitate otravirea liderului opoziției ruse #Navalny cu gazul nervos…

- O asociație a parașutiștilor din Buzau anunța moartea ofițerului parașutist Marius Baștan, fiul generalului Brigore Baștan, care a intrat in istorie odata cu stabilirea in august 1970 a recordului național de parașutare de la 10.000 de metri, cu cadere libera de aproximativ 7.000 de metri. Avea 65 de…

- Acuzații grave din partea sindicatului Europol in cazul polițistului Cristi Amariei, impușcat mortal in 2019 la Izvin. Sindicaliștii spun ca la finalul cercetarilor care au vizat membri din conducerea IPJ Timiș au fost aplicate doar mustrari scrise. Mai mult, spun sindicaliștii, in cazul celui care…