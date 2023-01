Vladimir Putin se pregătește să demisioneze. Cine îi va lua locul la cârma Rusiei Abbas Gallyamov, fostul redactor de discursuri al lui Vladimir Putin, este de parere ca președintele rus va demisiona in curand și il va anunța pe cel care il inlocuiește la carma Rusiei. Fostul redactor de discursuri al lui Vladimir Putin, care a lucrat pentru liderul rus intre 2000 și 2010, spune ca liderul de la Kremlin va preda fotoliul de președinte al Rusiei unui succesor ales cu mare grija. Vladimir Putin ar urma sa se retraga in faimosul palat de la Marea Neagra, despre care se crede ca ii aparține, care este evaluat la peste un miliard de euro. Mai mult decat atat, Gallyamov mai zice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- SUA considera ca Serbia trebuie sa se alature sanctiunilor impotriva Moscovei pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa contra Ucrainei, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Belgrad consilierul Departamentului de Stat al SUA, Derek Chollet, transmite EFE și Agerpres . ”Activitatile ruse nu trebuie doar…

- Rusia ”probabil” ca urmeaza sa preia controlul celei mai mari parti a orașului minier Soledar, in urma unei batalii de mai multe luni cu armata ucraineana, estimeaza Ministerul britanic al Apararii, relateaza BBC News, potrivit news.ro . Armata rusa si mercenari din cadrul gruparii paramilitare ruse…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a ținut sambata, 31 decembrie, un discurs cu ocazia Anului Nou care reflecta viziunea conspiraționista pe care Moscova o are fața de lume. Rusia a invadat Ucraina in acest an, ceea ce a schimbat traiectoria relațiilor internaționale. Moscova nu vede lucrurile așa,…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina.

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Patronul gruparii paramilitare private ruse Wagner, Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat Kremlinului recunoaste luni "amestecuri" - "cu precautie si precizie" - in alegerile americane, cu o zi inainte de alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") in Statele Unite care, acuza Moscova de amestec…

- Atitudinea lui Evgheni Prigojin, scrie Washington Post , arata ca influența lui crește la Moscova, pe fondul eșecurilor forțelor ruse in Ucraina. Evgheni Prigojin , magnatul rus care conduce grupul de mercenari Wagner, puternic implicat in invazia din Ucraina, i-a spus personal lui Putin ca generalii…