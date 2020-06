Stiri pe aceeasi tema

- Drona submarina Poseidon , cu propulsie nucleara, va fi lansata de pe submarinul Belgorod, a declarat marți o sursa din cadrul industriei de aparare agenției oficiale de presa RIA Novosti. Drona, in forma unei torpile gigante (24 metri lungime) , este construita pentru a transporta o ogiva nucleara…

- Rusia a sarbatorit, sambata, a 75-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-al doilea Razboi Mondial cu o ceremonie redusa la focuri de artificii și survoluri de avioane militare deasupra Moscovei. Din cauza pandemiei, tradiționala parada militara a fost amanata pentru nu…

- De asemenea, el are o domnie longeviva, indeplinind in prezent cel de-al patrulea mandat de 6 ani de președinție. Popularitatea sa este atribuita in mod obișnuit dorinței publicului rus de continuitate a stabilitații și a inlaturarii controlului oligarh și a corupției din societate. Cu toate acestea,…

- Potrivit unui sondaj publicat, joi, de Centrul Levada, mai mulți ruși aproba raspunsurile responsabililor locali in lupta contra noul coronavirus decat raspunsurile guvernului federal și ale lui Vladimir Putin . Intr-un discurs pe tema pandemiei, la inceputul lunii, Vladimir Putin și-a delegat puterea…

- Prim-ministrul Rusiei, Mikhail Mishustin a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de el in cadrul unei videoconferințe cu Vladimir Putin, difuzata la televiziunea rusa de stat, joi, relateaza The Moscow Times, citat de Digi 24. Mishustin, care a fost numit premier in luna…

- Prim-ministrul Rusiei, Mikhail Mishustin a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de el in cadrul unei videoconferințe cu Vladimir Putin, difuzata la teleiziunea rusa de stat, joi, relateaza The Moscow Times.

- Înca o doctorita de renume din Rusia a cazut de la fereastra unui spital pe fondul îngrijorarilor legate de pandemia de coronavirus. Angajatorul ei evoca „o moarte tragica”. Natalia Lebedeva, medic la Centrul de pregatire a cosmonautilor, a murit dupa ce a cazut vinerea…

- Administrația de la Kremlin a confirmat primul caz de infecție de Covid-19, scrie The Moscow Times, dar susține ca oficialul care a contractat noul coronavirus n-ar fi intrat in contact cu Vladimir Putin.Purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, a venit cu confirmarea la o zi dupa ce…