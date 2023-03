Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a convenit cu Belarus ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat ca are stationate deja in Belarus zece avioane capabile sa poarte arme nucleare tactice. Vladimir Putin a declarat ca președintele Belarus,…

- Casa Alba a transmis ca nu vede nicio necesitate de a-și ajusta strategia nucleara dupa anunțul președintelui rus, Vladimir Putin, potrivit caruia Rusia va desfașura arme nucleare tactice in Belarus, informeaza Rador.Ar fi pentru prima data cand Moscova amplaseaza astfel de arme in afara teritoriului…

- Vladimir Putin a iesit din nou la rampa, duminica. A spus ca Rusia nu are de ales decat sa ia in considerare capacitațile nucleare ale NATO, intrucat alianța militara condusa de SUA urmarește infrangerea tarii sale. Dictatorul de la Moscova a mai zis ca NATO ia parte la crimele regimului de la Kiev.…

- In cursul zilei de azi, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia e pregatita sa testeze arme nucleare daca americanii fac primii acest lucru. De asemenea, liderul rus a anunțat ca Moscova iși suspenda participarea la New Start, un tratat de reducere a armelor strategice incheiat intre SUA și Rusia.

- Aflat la Moscova, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, i-a promis lui Vladimir Putin ca țara sa va incepe sa produca in curand avioane de atac. Condiția ar fi ca Rusia sa ofere un mic sprijin tehnologic, i-a spus liderul de la Minsk lui Putin.

- Razboiul din Ucraina nu da semne de a inceta, iar Vladimir Putin incearca prin orice mijloace sa puna și mai multa presiune atat pe Ucraina, cat și pe Occident. Unul din cel mai mare aliat al liderului de la Kremlin este președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, care ieri a fost intr-o vizita la…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marti ca Rusia va continua sa ajute statul Mali sa-si amelioreze capabilitatile militare, un parteneriat care a provocat ingrijorari in Occident, relateaza Reuters . Lavrov a facut aceste declaratii in cadrul unei vizite in statul vest-african, unde…

- Statele Unite au acuzat, marți, Rusia ca nu iși indeplinește obligația incheiata in cel mai nou tratat bilateral pe tema armamentului nuclear, acțiune care pune in pericol siguranța intregii lumi. Ce presupune temeiul Tratatului privind armele nucleare New START și care este reacția Rusiei dupa avertismentul…