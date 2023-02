Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 17:12 - Președintele rus Vladimir Putin a comparat lupta de astazi impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, relateaza The…

- Rusia marcheaza joi 80 de ani de la victoria sovietica in batalia de la Stalingrad, moment de cotitura major al celui de-al Doilea Razboi Mondial si simbol al patriotismului sustinut cu forta dublata de Vladimir Putin in plina ofensiva in Ucraina, conform AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Abubakar Iangulbaev, 31 de ani, il implora liderul cecen Ramzan Kadirov sa o elibereze pe mama sa, care este „ținuta ostatica”, și se ofera la schimb pentru a intra in detenție, relateaza The Moscow Times.Zarema Musaeva, mama avocatului, a fost arestata anul trecut, in legatura cu un caz de frauda din…

- Liderii partidului de guvernamant pro-Kremlin din Rusia și-au sfatuit membrii sa compare in mod public razboiul din Ucraina cu o batalie cheie din cel de-al Doilea Razboi Mondial, la 80 de ani de la Batalia de la Stalingrad.

- Cancelarul Olaf Scholz a reafirmat, miercuri, linia politica a Germaniei, subliniind ca va continua sa ofere asistenta militara Ucrainei, dar nu vrea ajungerea la un razboi intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica.

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat ca a cerut Germaniei sa trimita in Ucraina lansatoarele Patriot oferite Poloniei imediat dupa ce o racheta a lovit teritoriul polonez, saptamana trecuta. „Dupa noile atacuri cu rachete rusesti, am cerut Germaniei sa transfere Ucrainei bateriile…