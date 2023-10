Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, s-a intalnit, marți, la Beijing, cu singurul sau aliat din Uniunea Europeana, premierul ungar,Viktor Orban. Putin și Orban și-au reafirmat angajamentul comun pentru legaturi bilaterale stranse, in ciuda tensiunilor internaționale legate de razboiul din Ucraina.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a obtinut duminica posibilitatea de a incheia acorduri importante cu Vietnamul in domeniul semiconductorilor si al mineralelor rare, in timp ce natiunea din Asia de Sud-Est, care capata o importanta strategica, a ridicat relatia cu Statele Unite la cel mai inalt statut diplomatic,…

- Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o "minciuna absoluta", potrivit Reuters.Intr-o convorbire cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca ancheta privind…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters, citat de Agerpres.El a vorbit la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit vineri la Sankt Petersburg cu…

- Razboi in Ucraina - Rusia a venit cu condiții pentru a continua acordul de transport cereale din Ucraina peste Marea Neagra. In continuare, iata solicitarile Rusiei pentru a reveni in Acord , conform informațiilor aparute in presa europeana:SISTEMUL BANCAR: Rusia solicita ca bancilor și instituțiilor…