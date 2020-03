Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat marti ca cea care va trebui sa decida daca el va putea sau nu sa candideze pentru un nou mandat prezidential, dupa adoptarea vastei sale reforme a Constitutiei, este Curtea Constitutionala, informeaza AFP.Sustinand un discurs in fata parlamentarilor…

- Vladimir Putin a deschis calea unui nou mandat de președinte, afirmând ca o decizie în acest sens trebuie luata de Curtea Constituționala, dupa adoptarea vastei sale reforme constituționale, scrie AFP.Într-un discurs în fața Parlamentului, Putin a apreciat drept "posibila"…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) examineaza marti in a doua lectura amendamentele constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin, o reforma prin care acesta urmareste sa-si lase amprenta asupra Rusiei in deceniile urmatoare, potrivit France Presse. …

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP.Aflat la putere de 20…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP. Aflat la putere de 20 de ani, liderul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, a anuntat luni Kremlin, pe fondul schimbarilor dupa demisia guvernului si a anuntului facut de seful statului rus privind revizuirea Constitutiei, relateaza AFP. Aflat in acest post din 2006,…

- Presedintele ceh, Miloš Zeman, considerat adesea un politician pro-rus, a calificat drept "absolut impertinenta" reactia Ministerului rus de externe fata de noua lege a Cehiei potrivit careia 21 august devine Ziua comemorarii victimelor invaziei trupelor sovietice din 1968 si a ocuparii…