Vladimir Putin NU iartă pe nimeni. Avertisment pentru TOȚI cei care i-au impus SANCȚIUNI Rusia a fost lovita de un val de sancțiuni dupa ce a invadat Ucraina, iar președintele țarii nu este dispus sa uite tot ceea ce s-a intamplat. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca Rusia va considera drept cobeligeranta orice tara care incearca sa impuna o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, o revendicare a Kievului respinsa de NATO , relateaza AFP, conform Agerpres. ”Vom considera orice astfel de evolutie ca fiind o participare la conflictul armat a oricarei tari de pe teritoriul careia este creata o amenintare la adresa armatei noastre”, a spus el despre o posibila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

