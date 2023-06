Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incepe desfasurarea armelor nucleare tactice in Belarus dupa ce se va incheia pe 7-8 iulie pregatirea instalatiilor destinate acestora, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, in cadrul unei intalniri cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko.

