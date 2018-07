Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 20:10 Trump nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile ameriane din 2016 Presedintele american Donald Trump a…

- Rusia a fost vizata de ”25 de milioane de atacuri cibernetice” in timpul Cupei Mondiale a declarat presedintele rus Vladimir Putin, fara sa precizeze proveninenta acestor atacuti informatice si nici daca au fost comise de persoane sau programe, relateaza AFP. ”In timpul Cupei Mondiale, aproape 25 de…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, „inamicii” SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki. „Cred ca avem multi inamici. Cred ca Uniunea Europeana este…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu este nici prieten, nici inamic, a declarat joi, intr-o conferinta de presa dupa un summit NATO, la Bruxelles, Donald Trump, precizand ca el il numeste pe Putin un ”concurent”, apreciind ca acesta reprezinta interesele poporului rus, la fel cum el insusi le prezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…

- Presedintele american Donald Trump afirma, potrivit unei note scrise de catre fostul director James Comey, ca presedintele rus Vladimir Putin i s-a laudat ca rusii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”, scrie The Associated Press care precizeaza ca a obtinut copii ale notelor fostului…