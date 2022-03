Stiri pe aceeasi tema

- Fraza in limba rusa, devenita populara dupa ce militari ruși au ajuns pe Insula Șerpilor, a ajuns pana in Consiliul Europei. Reprezentanta Poloniei, Iwona Arent, l-a trimis la origini pe președinele rus, Vladimir Putin, la ședința plenara extraordinara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pe…

- Limba romana, pe langa complexitatea ei, spun specialiștii in lingivstica, are și o muzicalitate aparte. Unii spun ca, in termeni aproximativi, limba nostra ar suna ca o italiana pronunțata cu accent rusesc. Pe de alta parte, pentru un strain, gramatica limbii romane ar putea destul de greoaie, nu ca…

- Elevii de la Scoala EuroEd au sarbatorit pe 1 si 2 februarie Anul nou chinezesc alaturi de cele doua cadre didactice ale lor, Jiang Li si Wei Shuhui, doua chinezoaice care au ales sa vina in Romania pentru urmatorii doi ani si sa le predea copiilor limba si cultura chineza. Elevii de la EuroEd au in…

- Editura Apostolia a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale a publicat o noua ediție a Jurnalului fericirii de Nicoale Steinhardt in limba franceza. Aceasta pastreaza traducerea excepționala realizata de Marily le Nir și prefața lui Olivier Clement, la care adauga note de subsol consistente…

- Odata ajunsa in București, Elisabeta de Wied, tanara soție a principelui Carol, scrie in amintirile sale ca, primindu-le a doua zi pe doamnele romance, a avut surpriza sa vada „creaturi dragalașe și grațioase”, care ii aduceau aminte de societatea din Petersburg și Napoli. Barbații, insa, erau asemeni…

- Scriitorul Vasile Ernu descrie felul in care arata viața a mii și mii de parinți din Romania, care incearca sa țina pasul cu multiplicarea instrumentelor digitale, aplicațiilor și felului excesiv in care le folosesc copiii și noi inșine.M-am intors din vacanța unde am fost puțin rupt de rețelele de…

- Noua carte de identitate, care conține mențiuni in limba engleza, a fost generalizata in Franța de la 2 august 2021. Academia Franceza se opune ferm acestor mențiuni și spune ca este pregatita sa acționeze in justiție, transmite BFMTV. Este o noutate care nu este deloc pe placul Academiei Franceze,…

- Cuvantul naș provine din limba latina (nonnus – nunaș, prin asimilație nanaș, prescurtat naș) și inseamna protector, ispravnic, tutore, reprezentant, persoana in varsta. Interesant este ca același cuvant, in limba greaca ‎- νόννος (sinonim cu πατήρ), se traduce prin tata, parinte. Așadar, nașul este…