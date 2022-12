Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin incheie marti anul cu un summit informal al aliatilor din spatiul postsovietic, care a fost in 2022 scena a numeroase tensiuni geopolitice, indeosebi ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, transmite EFE, potrivit Agerpres. La summitul Comunitatii Statelor Independente…

- Președintele rus Vladimir Putin are un plan de evacuare din țara, care presupune fuga in Venezuela sau Argentina, in cazul in care Rusia pierde razboiul din Ucraina. Informația a fost dezvaluita in premiera de un fost angajat al Kremlinului, insarcinat cu scrierea discursurilor prezidențiale, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti, adresandu-se participantilor la cel de-al 10-lea Congres al judecatorilor rusi, integrarea sistemelor juridice ale regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk (ambele din est), Herson si Zaporojie (din sud), anexate in septembrie, informeaza EFE, conform Agerpres.…

- Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu apeluri din partea unor oficiali din teritoriu pentru a pune capat in mod oficial mobilizarii sale de trupe in contextul invaziei din Ucraina, anunța newsweek.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi pe termen lung și incearca sa rezolve "manual" problemele cu care se confrunta armata sa in Ucraina, arata in ultima anliza experții Institutului American pentru Studiul Razboiului (ISW). Chiar daca nu precizeaza in raportul lor, un razboi…

- Atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de luni au fost in parte un raspuns la atacurile cu drone asupra flotei din Marea Neagra din weekend, a declarat președintele Vladimir Putin, indicand ca ar putea urma și alte acțiuni. „Nu este tot ce am fi putut face”, a declarat Putin intr-o conferința…

- Președintele rus Vladimir Putin planuiește sa incheie un mare acord cu Occidentul, care va viza parțial Ucraina. Acest lucru a fost declarat de consilierul președintelui Turciei Ibrahim Kalin, relateaza RBC-Ucraina cu referire la CNN. "Credem ca Putin vrea sa aiba un nou mare acord, un nou acord cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, miercuri, anexarea a patru regiuni ucrainene si a semnat decretele prin care ii numeste in mod oficial la conducerea acestora pe liderii pe care Moscova i-a instalat deja, relateaza AFP. Textele semnate de catre liderul de la Kremlin prevad ca regiunile ucrainene…