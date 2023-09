Stiri pe aceeasi tema

- Rusia i-a acuzat miercuri pe aliații occidentali ai Ucrainei ca au contribuit la planificarea și realizarea atacului cu rachete din 22 septembrie asupra sediului flotei Marii Negre din Crimeea, relateaza Associated Press, citat de The Guardian.„Nu exista nicio indoiala ca atacul a fost planificat in…

- Coreea de Nord poate contribui la creșterea stocului de muniții de artilerie al Rusiei, dar este puțin probabil ca acest lucru sa faca o mare diferența in razboiul din Ucraina, crede generalul Mark Milley, șeful Statului Major al armatei americane, citat de AP.Șeful armatei SUA a afirmat ca recenta…

- Președinția rusa a negat vineri, 15 septembrie, prin vocea purtatorului sau de cuvant, ca ancheta din Rusia privind accidentul misterios de avion in care a murit șeful gruparii de mercenariWagner, Evgheni Prigojin, se deruleaza prea lent, deși nu a primit, in mai mult de trei saptamani, nicio actualizare…

- Kremlinul a declarat miercuri ca ancheta privind accidentul aviatic in care au murit liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, și alte noua persoane, saptamana trecuta, include posibilitatea ca acesta sa fi fost provocat in mod deliberat, relateaza Reuters.„Este evident ca sunt luate in considerare…

- Autoritatile din Sankt Petersburg au intarit, marti, masurile de securitate la cimitirul Serafimovskoe, unde ar putea fi inmormantat seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, mort in catastrofa aeriana din 23 august. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat ca Vladimir Putin…

- Ministerul Apararii face acest anunt dupa ce Ministerul rus de Externe a anuntat ca, prin retragerea din Acordul de la Istanbul din iunie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, Guvernul rus ridica garantiile unei circulatii in securitate la Marea Neagra. ”In legatura cu incetarea…

- Șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, s-a intalnit cu Vladimir Putin la Kremlin, la cateva zile dupa revolta sa din 24 iunie, a anunțat purtatorul de cuvant al președinției ruse, citat de CNN, The Guardian și agenția rusa de stat TASS.Intalnirea dintre președintele Rusiei, liderul Wagner și peste…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a propus sa se ia rapid o decizie la nivel federal privind transferul de arme și echipamente militare confiscate in diferite regiuni ale țarii pentru nevoile „operațiunii militare speciale, cum este numit la Moscova razboiul…