- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt „o provocare serioasa”. Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca monitorizeaza atent situatia. Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat actiunile SUA si ale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri gigantului Gazprom sa creasca livrarile de gaz catre Uniunea Europeana, odata ce rezervoarele rusesti vor fi umplute, relateaza AFP. Europa, o treime din gazul careia provine din Rusia, se confrunta cu cresterea preturilor la energie, pe fondul unei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii intre 30 octombrie si 7 noiembrie pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia, relateaza AFP si Reuters.

- Moscova si Washington au continuat joi, la Geneva, dialogul strategic inceput in iunie pe malul lacului Leman de catre presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden, in incercarea de a atenua numeroasele divergente care submineaza relatiile dintre cele doua tari, informeaza AFP. Noua reuniune,…