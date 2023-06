Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ținut vineri, 16 iunie, un discurs major la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, in care a prezentat in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.https://www.youtube.com/watch?v=X7Y8XHVMXEsIn sesiunea plenara,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a prezentat vineri, 16 iunie, in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, transmite Reuters de la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg. In sesiunea plenara, președintele rus a afirmat ca bugetul Rusiei este in general echilibrat, insa cheltuielile…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca, in opinia sa, Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din vehiculele militare furnizate Kievului de țarile occidentale de la inceputul contraofensivei sale și ca pierderile umane ale Ucrainei au fost de 10 ori mai mari decat cele ale Rusiei, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP. ”Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor de…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pare sa fi confirmat, duminica, pierderea orașului Bahmut in fața Rusiei, raspunzand "cred ca nu", cand a fost intrebat daca localitatea a ramas sub controlul Kievului, informeaza Reuters."Cred ca nu", a afirmat presedintele ucrainean. "Astazi, Bahmut nu…

- Capul puternicei Biserici Ortodoxe din Rusia, Kirill, i-a calificat marti pe rusii care nu-si servesc tara drept "dusmani interni", si a declarat ca patriotismul este "cea mai mare virtute", potrivit agentiei de presa oficiale ruse RIA Novosti, citata de Reuters, informeaza Agerpres.Ce a spus mai exactPatriarhul…

- Presedintele rus Vladimir Putin recunoaste miercuri ca sanctiunile internationale impuse Rusiei din cauza invaziei si ofensivei ruse din Ucraina ”pot” avea consecinte ”negative” ”pe termen mediu” asupra economiei rusesti, dupa ce a laudat, in ultimele luni, adaptarea Rusiei la aceasta conjunctura noua,…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…