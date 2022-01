Stiri pe aceeasi tema

- Noul sistem, cuprins intr-o lista de ordine prezidentiale de pe site-ul Kremlinului, este descris ca un ”registru autoreglementat al continutului toxic” care ar urma sa fie folosit ”pentru protejarea minorilor”. Kremlinul ar urma sa-l analizeze pana la 1 iunie. Informatii despre acest ordinul, cu data…

- Presedintele Vladimir Putin considera internetul ca fiind principalul vinovat de coruperea de minori și intentioneaza sa ia masuri drastice pentru interzicerea continutului „toxic”. Putin a ordonat administratiei sale sa ia in considerare un nou sistem de interzicere a continutul „toxic” de…

- Presedintii francez Emmanuel Macron si rus Vladimir Putin, care au discutat vineri la telefon timp de aproximativ ora si jumatate despre situatia sanitara din cauza pandemiei de COVID-19 si despre criza ucraineana, au „constatat un dezacord”, dar au convenit asupra „necesitatii unei dezescaladari”.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca fortele ruse trimise in Kazahstan pentrua sustine puterea kazaha - vizata in opinia sa de ”terorismul international” - vor parasi tara dupa ce isi incheie misiunea, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin apreciaza ca vecinul si aliatul sau a fost victima…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping au tinut miercuri sa afiseze o buna intelegere, calificata drept „model”, intr-o videoconferinta organizata in pline tensiuni cu Occidentul.

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- SUA și aliații europeni s-au coordonat pentru a pregati un pachet de sancțiuni financiare aspre care vor lovi serios economia Rusiei, in cazul in care Moscova va porni o intervenție militara in Ucraina, scriu New York Times și Politico. Anunțul a venit chiar inaintea discuției importante ce va avea…