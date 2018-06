Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Viena este considerat unul dintre orasele in care ar putea avea loc un posibil summit intre Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Putin a declarat luna trecuta ca summit-ul propus intre el si Trump…

- ”Rusia este pregatita de Campionatul Mondial de fotbal 2018”. Rusia este “100% pregatita” sa gazduiasca turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2018, a asigurat presedintele FIFA, Gianni Infantino, care a abordat totodata problemele legate de rasism, drepturile omului si securitate in tara gazda,…

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat vina pe tensiunile politice din Statele Unite pentru dificultatile in organizarea unui summit cu presedintele Donald Trump, scrie Reuters conform News.ro . Intrebat de televiziunea austriaca ORF de ce dureaza atat de mult organizarea summit-ului, Putin a declarat:…

- Rusia este "absolut pregatita'' pentru gazduirea Cupei Mondiale de fotbal din acest an, a declarat joi presedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie Reuters. Adresandu-se presedintelui rus Vladimir Putin si unor oficiali de rang inalt, la Soci, Infantino a aratat ca pregatirile pentru…