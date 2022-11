Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Vladimir Andronachi, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a fost nevoit sa se intoarca in Republica Moldova, dupa ce a fost extradat de catre Ucraina, transmite Ziarulnational . Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a declarat ca autoritațile ucrainene l-au declarat pe…

- Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, a fost reținut in dimineața zilei de azi, 2 noiembrie. Potrivit informației, acesta a fost reținut la frontiera Criva- Mamaliga și condus la Procuratura Anticorupție. Amintim ca in privința lui exista mandat de arest. Vladimir Andronachi a parasit Republica Moldova…

- Statele Unite au impus miercuri sancțiuni impotriva oligarhilor Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, precum și a unor persoane implicate in ceea ce Washingtonul afirma ca sunt operațiuni „maligne” de influența ruseasca in Republica Moldova. Trezoreria SUA afirma ca printre cele 19 persoane și entitați sancționate…

- Republica Moldova s-a aflat in vizorul intereselor expansioniste rusești inca din anul 2014, iar Moscova a demonstrat pe parcursul a 30 de ani ca nu pune preț pe suveranitatea, integritatea și neutralitatea țarii noastre. Astfel de declarații au fost facute de Igor Boțan la o dezbatere privind „noile…

- Miniștrii de Externe ai Romaniei, Republicii Moldova și Ucrainei – Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba – au lansat, joi, la Odesa, oraș-port la Marea Neagra, trilaterala Romania – Republica Moldova – Ucraina la nivelul miniștrilor afacerilor externe ai celor trei țari. Anunțul a fost facut…

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat la prima reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din Romania, Ucraina și Republica Moldova, desfașurata la Odesa

- "In contextul in care Ucraina si Republica Moldova sunt profund afectate de impactul razboiului, am reiterat azi, in Odesa, disponibilitatea Romaniei de a-si sustine vecinii si de a aborda problemele care privesc domeniul energetic.

- Șefa statului, Maia Sandu a avut o intrevedere cu Secretarul General ONU, Antonio Guterres. Intalnirea a avut loc la Președinție vineri seara, 19 august, dupa vizita oficialului in Ucraina. Totodata, oficialii au discutat despre situația umanitara și de securitate din regiune, și despre provocarile…