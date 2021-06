VLAD VOICULESCU, victorie de ULTIMĂ ORĂ în partid Vlad Voiculescu a fost ales președinte al filialei USR PLUS București in urma alegerilor interne, invingandu-l pe Octavian Berceanu șeful Garzii de Mediu, potrivit unui comunicat al partidului. Voiculescu a obținut 1224 voturi, adica 62% din voturile valabil exprimate. Contracandidatul sau, Octavian Berceanu, a obținut 38% din voturile valabil exprimate (755). Alegerile pentru conducerea organizației municipale care au avut loc pe parcursul a trei zile, in intervalul 26-28 iunie 2021. In cadrul alegerilor au fost aleși și membrii Biroului Municipal București al USR PLUS care vor asigura conducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a fost ales presedinte al filialei USR PLUS Bucuresti cu un numar de 1.224 de voturi, reprezentand 62% din optiunile valabil exprimate, informeaza reprezentantii formatiunii intr-un comunicat transmis AGERPRES.Contracandidatul sau, Octavian Berceanu, a obtinut 38% din voturile valabil…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a fost ales noul președinte al USR PLUS București. Voiculescu a obținut 61,4% din voturi, in timp ce contracandidatul sau, Octavian Berceanu, șeful Garzii de mediu, a fost votat dintre 37,9 dintre colegi. Alegerile au inceput sambata, iar membrii USR PLUS…

- Lupta pentru preluare șefiei noului partid rezultat prin fuziunea dintre URS și PLUS este acerba, și ambele tabere, adica tabara USR a lui Dan Barna și cea PLUS a lui Dacian Cioloș, cauta sa-și impuna oamenii la șefia organizațiilor mari, in special la județe și municipiul București. In urma finalizarii…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este presedintele filialei USR PLUS Sector 6, primarul Clotilde Armand al filialei Sector 1, iar Iustinian Rosca al filialei Sector 5, in urma alegerilor interne din cadrul formatiunii, scrie Agerpres.ro. Conform unei precizari transmise de biroul de presa…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este presedintele filialei USR PLUS Sector 6, primarul Clotilde Armand al filialei Sector 1, iar Iustinian Rosca al filialei Sector 5, in urma alegerilor interne din cadrul formatiunii. Conform unei precizari transmise de biroul de presa al formatiunii, in urma finalizarii…

- USR PLUS (Save Romania Union - Freedom, Unity, Solidarity Party) condemns the aggression that took place on Wednesday morning against the mayor of district 1 of the Capital City, Clotilde Armand, opining that she disturbed the interest groups "subscribed to public money." "USR PLUS condemns the unacceptable…

- La nivelul Prefecturii Capitalei s-a discutat solicitarea venita din partea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru a institui starea de alerta in Sectorul 1. Sursele noastre susțin ca prefectul Alin Stoica, susținut de USR-PLUS, nu ar dori sa riște cu impunerea starii de alerta,…

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna a sarit luni in apararea primarului Sectorului 1 Clotilde Armand in scandalul gunoiului, care a stat neridicat aproape o saptamana. „Printre temele abordate a fost susținerea și un mesaj foarte clar și neechivoc de susținere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand,…