- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la afirmatiile facute de fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu privind raportarea deceselor de COVID, ca acesta nu a adus argumente si nu are nicio baza pentru cele declarate. „Bate campii. (...) Ai fost ministru patru luni si sa te trezesti…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca posibila diferența de "mii de morți" pe care a invocat-o vine de la diferența a doua platforme pe care se raporteaza decesele de Covid-19. Pe o plaforma raporteaza spitalele de Covid (alerte.ms.ro), iar pe o alta platforma raporteaza toate entitațile…

- Declarațiile lui Vlad Voiculescu au venit la doua zile dupa demiterea acestuia din fruntea ministerului Sanatații. Alaturi de acesta, la conferința de presa, a participat și fostul secretar de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, cea care a semnat ordinul prin care era modificata formula…

- Vlad Voiculescu, despre raportarea deceselor de COVID-19: „Exista diferențe fundamentale intre numerele raportate și cele reale” Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a facut mai multe precizari, in cadrul unei conferințe de presa, explicand faptul ca in cadrul raportarii zilnice a numarului…

- Raportarea infectiilor nosocomiale din spitalele din tara nu este ‘la nivelul la care ar trebui sa fie’, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, adaugand ca sunt luate in vedere eventuale sanctiuni pentru raportari inexacte. El a facut referire, in acest sens, la un caz recent. ‘Infectiile…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 868.799 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.118…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele informații cu privire la situația epidemiologica: 17219 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 114 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 3197 pacienți vindecați; 276 pacienți internați in spital;…

- Pe total, in 2020 au decedat in Romania 296.711 persoane (cifrele inca sunt provizorii), “excesul de mortalitate” fața de anul precedent fiind de 36.358 de persoane (+7%). Oficial au murit de coronavirus in anul trecut 15.767 de persoane. Diferența nu trebuie totuși interpretata ca fiind a unor persoane…