Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea il acuza pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu (USR-PLUS), ca ar urmari ca pe fondul tragediei de la Matei Balș sa ajute spitalele private, unde costurile sunt mult mai mari decat la stat, sa atraga pacienții care se trateaza la stat: „Este foarte trist faptul ca nu se observa…

- Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, a facut dezvaluiri de ultima ora la Romania Tv dupa tragedia de la Balș și incidentul de la Sfantul Pantelimon. Citește și: Explozie la Spitalul Universitar de Urgența din București (Romania TV) „Cel mai grav e ca nimeni nu iși asuma…

- Un nou protest in București dupa tragedia de la Institutul „Matei Balș” Un protest are loc duminica seara in centrul Capitalei. Mai mulți oameni se afla la aceasta ora in Piața Universitații și cer masuri dupa incendiul de la Insitutul „Matei Balș” de vineri, in urma caruia au murit 7 oameni. Protestatarii…

- Senatorul PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a declarat ca Bucurestiul se confrunta cu "cea mai grava" criza de termoficare din ultimii 30 de ani, motivul fiind ca orasul este alimentat in mod curent de la doua CET-uri, in loc de sase, cate au fost construite initial si ar fi necesare.…

- Contestat de social-democrați, dupa incendiul de la Spitalul "Matei Balș", in urma caruia au murit șapte persoane, Vlad Voiculescu le-a raspuns acestora. In opinia ministrului sanatații, printre cei vinovați de producerea tragediei s-ar putea numara oameni de frunte din cadrul PSD. „Mi-am adus aminte…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București au ajuns la Institutul Matei Balș din București, unde vineri dimineața a izbucnit un incendiu, soldat cu moartea a patru pacienti, a precizat pentru Libertatea Simona Mihaela Prescornița, purtator de cuvant al Parchetului. A fost deschis…

- Un icendiu a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals” din Capitala. A fost declansat planul ”rosu”. Patru persoane au decedat. 102 persoane au fost evacuate, au fost afectate patru saloane. La Institutul ”Matei Bals” s-au deplasat seful DSU, Raed Arafat, ministrul Sanatatii,…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si viceprimar al Capitalei, si Tudor Pop, deputat USR, membru al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor au prezentat marti, in cadrul unei conferinte de presa, masurile concrete „care trebuie adoptate urgent” in domeniul Sanatatii, pentru a preveni tragedii…