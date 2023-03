Stiri pe aceeasi tema

- ION a fost prezentat in ședința de guvern din 1 martie drept primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala. In realitate, robotul este doar un proiect care nu a fost inca finalizat, iar dialogul cu premierul Nicolae Ciuca a fost doar o scena pregatita in avans.…

- Coordonatorul proiectul ”ION” a confirmat intr-un interviu cu Dragoș Stanca ca dialogul dintre premierul Nicolae Ciuca și chatbot a fost regizat, intrebarile fiind preinregistrate. Intrebat daca ”exista sau nu exista acest asistent AI (Inteligența Artificiala)”, Nicu Sebe a raspuns ”ca nu pot sa spun…

- ROMANIA. Nicolae Ciuca a cerut in ședința de Guvern sa fie identificate și verificate companiile din Turcia care au facut lucrari de construcții și in Romania! „Am cerut ca, pe baza masurilor luate in Turcia și a companiilor care au fost identificate ca executand lucrari de construcții in zona unde…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut in ședința de Guvern sa fie identificate și verificate companiile din Turcia care au facut lucrari de construcții și in Romania. El a solicitat și revizuirea standardelor din domeniul construcțiilor, potrivit stiripesurse.ro. „Am cerut ca, pe baza masurilor luate in Turcia…

- Fostul premier Ludovic Orban a lansat vineri, 20 ianuarie, un atac la aproape jumatate din cabinetul condus de Nicolae Ciuca. El a acuzat „prestația lamentabila" a miniștrilor și l-a intrebat pe președintele Klaus Iohannis daca urmarește „cu atenție și ingrijorare" spectacolu ...

- In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente, anunta premierul Nicolae Ciuca intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, adauga premierul, aproximativ patru milioane de romani vor beneficia, in lunile februarie si septembrie, de 700 de lei pentru…

- Masura compensarii prețului la carburanți va fi suspendata din ianuarie 2023 Masura compensarii prețului la carburanți va fi suspendata din ianuarie 2023, insa ar putea fi aplicata din nou daca prețurile vor depași puterea de cumparare, declara premierul Nicolae Ciuca. La ultima ședința de Guvern de…