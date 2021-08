Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea noilor practici de munca in contextul pandemiei a expus companiile la atacuri cibernetice tot mai numeroase și mai sofisticate și a adus in prim plan subfinanțarea mijloacelor de aparare cibernetica, potrivit raportului EY Global Information Security Survey 2021, informeaza Mediafax.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu primele declarații privind intrevederea cu șeful-adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, Dmitrii Kozak. Potrivit șefei statului, Kozak s-a aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, transmite știri.md La…

- Romania a participat, luni, la dezbaterea deschisa a Consiliului de Securitate al ONU (CS ONU) avand ca tema "consolidarea securitatii maritime: expresie a cooperarii internationale". Reuniunea s-a desfasurat in format videoconferinta, iar statele membre ONU nereprezentate in Consiliu…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitați. Ca urmare, in 11 august, intre orele 8 – 16, se va intrerupe furnizarea apei in Traian Vuia, iar in 11 și 12 august, intre orele 9 și 15, se va opri apa…

- Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, l-a primit astazi in vizita pe Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, transmite Noi.md. Nicu Popescu a scris pe pagina sa ca a avut loc un schimb de opinii cu privire…

- Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) insista pe monitorizarea situatiei in Zona de Securitate de catre experti internationali independenti sub egida Misiunii OSCE in Moldova.

- Serviciul de Informatii si Securitate atentioneaza asupra riscurilor legate de decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide sectii de votare in comuna Corjova, raionul Dubasari si in municipiul Bender.

- Azi are loc reuniunea informala, cu usile inchise, a Consiliului de Securitate in care se va discuta situatia din Belarus. Foarte multe surse diplomatice afirmau ieri ca, din start, ar fi exclus sa se aprobe o declaratie, reuniunea fiind informala si destinata mai degraba linistirii opiniei publice…