Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit in luna februarie a acestui an, dupa o relație de opt ani. Actrița și-a regasit fericirea in brațele unui alt barbat, insa Vlad nu a intrat intr-o noua relație. Zilele trecute, actorul a primit o intrebare din partea unui fan pe marginea acestui subiect, iar raspunsul oferit a fost unul acid.