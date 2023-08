Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de adrenalina cauta de fiecare data o noua provocare și inca una, și mai mare ca ultima. Se pare ca pentru ei exista una, și anume locul din Europa iubit de romani care poate fi periculos. Daca faci parte din aceasta categorie,

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an și de fiecare data vor sa ampartașeasca cu fanii lor cele mai speciale momente din viața celor doi indragostiți. Se pare ca le merge din ce in mai bine și nu se știe cand vor incepe sa bata […] The post Vlad Gherman,…

- A furat telefonul unei angajate a unui magazin din Blaj: Tanar de 20 de ani, reținut de polițiști A furat telefonul unei angajate a unui magazin din Blaj: Tanar de 20 de ani, reținut de polițiști La data de 13 iunie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au…

- Gina Pistol și partenerul ei de viața, Smiley, au fugit intr-o escapada romantica, la scurt timp dupa ce și-au unit destinele, așa cum o cere tradiția. In prezent, cei doi proaspat insuraței se bucura din plin de luna de miere, care nu a fost insa lipsita de peripeții. Ce s-a intamplat.

- Lidia Buble a implinit astazi 30 de ani, iar cantareața a decis sa mearga in vacanța in Croația pentru a se bucura din plin de aceasta zi, insa a avut parte și de cateva peripeții. Lidia Buble a postat pe contul ei personal de Instagram ca i s-a furat geanta, iar acum se confrunta cu alergie la nivelul…

- Un barbat de 27 de ani, din Sanislau, este cercetat pentru furt. Barbatul ar fi sustras din locuința unei femei, de 27 de ani, din Carei, un telefon mobil, cauzandu-i acesteia un prejudiciu de 1.500 de lei. Verificarile in cauza continua in vederea stabilirii intregii activitați infracționale ale barbatului.

- Un tanar de 19 ani a intrat in atenția oamenilor legii din Argeș, fiind acuzat de talharie. Acesta a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce inițial a fost reținut. Tanarul e acuzat ca i-ar fi furat unui copil de 11 ani telefonul mobil, folosind violența. Cat costa telefonul ce i-a fost furat copilului…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar in varsta de 17 ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 24 mai a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de 60 de ani, cu […]