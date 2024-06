Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a invitatul surpriza al ediției din aceasta dimineața, la Star Matinal! Deși a gatit in direct și și-a scos in evidența abilitațile de gospodina, nu a putut fi trecut cu vederea cat de bine arata Oana Roman de cand s-a desparțit de fostul soț! A ales o ținuta in care stralucit!

- Saveta Bogdan s-a confruntat cu probleme grave, din cauza unui hoț. I s-a furat telefonul și a incercat sa il prinda pe barbat, dar fara succes! Saveta Bogdan a povestit cum s-a intamplat totul! Iata de ce trebuie neapraat sa iși recupereze telefonul!

- Un barbat de 38 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce ar fi intrat intr-un bloc sanitar de pe teritoriul garii feroviare din orașul Strașeni, unde i-ar fi aplicat unei femei mai multe lovituri, i-a sustras telefonul mobil și geanta și a fugit intr-o direcție necunoscuta.

- 'La razboi', in București! Un ucrainean de 23 de ani a furat un taxi din București, telefonul șoferului și s-a plimbat, deși nu avea permis, prin oraș / VideoUn cetatean ucrainean in varsta de 23 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea mai multor infractiuni in Bucuresti.…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere sambata. A implinit 48 de ani, fiind prima aniversare fara mama ei. Vedeta este convinsa ca Mioara Roman este intr-un loc mai bun și este mandra de ea. De curand, a și visat-o alaturi de bunica ei.

- Oana Roman a implinit sambata 48 de ani, iar vedeta a fost surprinsa de la primele ore ale zilei cu daruri și flori de la oamenii dragi. Una dintre prietenele ei a spus ca o invita la un gratar, dar, de fapt, i-a pregatit o petrecere restransa, cu ocazia zilei ei de naștere.

- Un tanar de 19 ani, din municipiul Craiova, a ajuns, ieri, dupa gratii, dupa ce a furat telefonul unei fetițe de 11 ani. In seara zilei de 31 august 2023, ora 22.30, politistii au fost sesizati de o femeie, din municipiul Craiova, ca o persoana necunoscuta i-ar fi sustras telefonul mobil nepoatei sale,…