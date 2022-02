Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Iepan este o figura cat se poate de cunoscuta pentru melomanii autohtoni. Deși traiește din 1998 in Germania, fondatorul formației Rezident Ex este cat se poate de conectat la viața muzicala autohtona. Artistul nascut in Timișoara s-a indragostit de muzica dupa ce parintii sai i-au interzis sa…

- Tavi Iepan este o figura cat se poate de cunoscuta pentru melomanii autohtoni. Deși traiește din 1998 in Germania, fondatorul formației Rezident Ex este cat se poate de conectat la viața muzicala autohtona. Artistul nascut in Timișoara s-a indragostit de muzica dupa ce parintii sai i-au interzis sa…

- Lucian Viziru a petrecut Revelionul in spital . Abia acum, la aproape trei saptamani de cand a fost externat, acesta a dezvaluit diagnosticul pe care l-a primit din partea medicilor. Intr-un clip postat pe canalul sau oficial de Youtube, Lucian Viziru le-a dezvaluit fanilor sai care au fost curioși…

- Sunt 274 tipuri de maști neconforme, raportate in perioada ianuarie 2020 – decembrie 2021, arata o alerta InfoCons. Aproape 40% din maști sunt contrafacute. InfoCons anunța ca a facut un studiu cu privire la alertele emise prin Sistemul de alerta rapida european, cu privire la numericul maștilor de…

- Adrian Mutu (42 de ani), fost antrenor la FCU Craiova și Romania U21, a vorbit despre situația actuala a echipei naționale, in cautare de selecționer. Mutu a comentat faptul ca se afla pe lista posibililor selecționeri care sa-i ia locul lui Mirel Radoi pe banca naționalei, insa este de parere ca Gica…

- Scriitoarea Ana Blandiana spune despre Klaus Iohannis ca este principalul responsabil pentru situația din prezent din Romania, dupa ce a provocat criza politica in plin colaps sanitar din cauza coronavirusului și a girat coaliția dintre PNL și PSD.Ana Blandiana il acuza pe președintele Klaus Iohannis…

- Are 24 de ani și milioane de fani! Theo Rose a cunoscut succesul in muzica de mica, inca de cand avea cațiva anișori. A debutat ca artista de muzica populara, iar acum, la maturitate, se poate lauda cu o voce care poate interpreta orice melodie. Cantareața a dezvaluit cine a fost persoana care a indrumat-o…

- Primaria Sebeș cumpara o mașina electrica: Licitația in valoare de peste 92.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Sebeș cumpara o mașina electrica: Licitația in valoare de peste 92.000 de lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP),…