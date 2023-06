Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Dascalu, 25 de ani, a deschis lista de aur pentru Romania la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska. Cea mai stralucitoare distincție a venit in a cincea zi de concurs, in proba de cross-country la mountain bike. Fostul campion mondial de tineret s-a impus cu timpul de 1 h 19 min 41 sec,…

- Performanța deosebita pentru un elev cu dizabilitați intelectuale din Timișoara. Timotei Julei a reușit sa caștige medalia de aur la inot in cadrul Jocurilor mondiale de vara Special Olympics, care se desfașoara in aceasta perioada la Berlin.

- Portughezul Diogo Lucas Queiros este noul jucator al Farului Constanta, campioana Romaniei, dupa ce a semnat contractul si a ajuns in cantonamentul "marinarilorldquo; de la Poiana Brasov.In varsta de 24 de ani si inalt de 1,85 m, Queiros evolueaza pe postul de fundas central si are un palmares de invidiat:…

- David Popovici, dublul campion mondial și european, a trecut cu brio peste sesiunea speciala a Bacalaureatului. David Popovici, elev la Colegiul Național „George Coșbuc” din București, a dat Bacalaureatul in sesiunea speciala, cea a „Olimpicilor”. Sportivul anului 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor…

- Marco van Basten (58 de ani), fost triplu caștigator al „Balonului de Aur”, il critica pe Leo Messi pentru negocierile cu Al-Hilal, unde ar caștiga 400 de milioane de euro pe sezon Zvonurile care incep sa se inmulțeasca, pe diverse canale de informație, privind transferul lui Messi in zona Golfului…

- Robert Pires, campion mondial (1998) si european (2000) cu selectionata Frantei, a afirmat ca Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai buni jucatori din toate timpurile. De asemenea, fostul mare jucator al celor de la Arsenal a vorbit despre fotbalul din Romania.

- Japonezul Daisuke Takahashi, care a devenit primul campion mondial de patinaj artistic masculin din Asia in 2010, si-a anuntat luni retragerea din acest sport, impreuna cu partenera sa de dans pe gheata, Kana Muramoto.Takahashi, in varsta de 37 de ani, a castigat titlul mondial la Torino, in 2010,…

- Fostul campion mondial si olimpic la box Ryota Murata, in varsta de 37 de ani, si-a anuntat, marti, retragerea din activitate, spunand ca nu mai are provocari de infruntat dupa ce a pierdut anul trecut in fata kazahului Ghennadi Golovkin, relateaza lequipe.fr. Murata a devenit primul medaliat cu aur…