Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Vlad Chiriches i-a vizitat pe tricolori in cantonamentul de la Mogosoaia, cu patru zile inaintea meciului cu Suedia. Accidentat in partida din Insulele Feroe, cand a suferit o leziune musculara, fundasul lui Sassuolo a lipsit de la partida cu Norvegia si inca se afla in perioada de recuperare,…

- In urma dialogului dintre staff-ul medical al echipei naționale și cel al Galatei, primul diagnostic pentru Florin Andone este de leziune parțiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept. "In aceste condiții, din pacate, Andone este inapt pentru partidele Romaniei cu Suedia…

- Cosmin Contra a decis sa îl țina pe Ianis Hagi pe banca de rezerve la partida cu Norvegia, iar cotidianul spaniol AS a remarcat absența jucatorului care în Insulele Feroe a purtat tricoul cu numarul zece. Jurnaliștii spanioli nu își explica de ce Contra nu are încredere în…

- Sportul starneste pasiuni si in diplomatie. In grupa F, cu doua etape inainte de finalul preliminariilor Spania are 20 de puncte. Pe locul doi este Suedia, cu 15 puncte, iar pe trei este Romania, cu 14 puncte. Pozitia a patra este ocupata de Norvegia, care are 11 puncte, pe cinci este nationala Insulelor…

- ​Dincolo de rezultatul și de jocul tricolorilor din meciul cu Norvegia (1-1), adevaratul motiv de bucurie a fost în tribune, acolo unde cei aproape 30.000 de copii au transmis energie, sentimente pozitive și imaginea pura a copilariei. Este ceea ce unora dintre noi, celor maturi, ne lipsește de…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ajuns la cantonamentul de la Mogoșoaia, dupa victoria obținuta sambata in Insulele Feroe, scor 3-0. Romania - Norvegia e pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Pro TV Partida se va juca in fața a 30.000 de copii, dupa…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, miercuri, ca pana acum s-au inscris 20.168 de copii și insoțitori pentru a asista la meciul Romania vs Norvegia, programat marti, 15 octombrie, la ora 21:45, pe Arena Nationala. Recordul all-time privind numarul de spectatori la o partida UEFA la care este permis…

- Cosmin Contra a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, anunța frf.ro. In luna octombrie, tricolorii vor disputa doua partide, dupa cum urmeaza: Insulele Feroe – Romania, 12 octombrie, ora 19:00, (Torshavn); Romania – Norvegia, 15 octombrie, ora 21:45, Arena…