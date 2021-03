Vlad Bogdan Culda, criminalul din Baciu, arestat - FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care luni seara și-a omorat mama, cu mai multe lovituri de topor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost dus in fața unui judecator de la Tribunalul Cluj, marți dupa-masa. In fața judecatorului de drepturi și libertați, criminalul și-a rezervat dreptul de a nu face nicio declarație.…

- Tânarul și-ar fi omorât mama cu toporul. A lovit-o de mai multe ori din cauza unor certuri de familie. Acest caz a fost preluat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Cluj, iar tânarul este reținut și cercetat pentru omor, potrivit…

- Tribunalul Bacau a dispus ieri arestarea preventiva a lui Gheorghe Morosan inc azul dublei crime de la Onesti Iata decizia oficiala a magistratilor Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau avand ca obiect arestarea preventiva a inculpatului Morosan Gheorghe. Dispune arestarea…

- Barbatul acuzat de uciderea celor doi muncitori intr-un apartament din Onești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a decis luni Tribunalul Bacau. „Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau avand ca obiect arestarea preventiva a inculpatului Gheorghe Moroșan”, este…

- Gheorghe Moroșan, autorul dublei crime comise in Onești, a fost arestat preventiv luni și va ajunge in arest dupa ce medicii vor stabili ca poate executa pedeapsa, barbatul fiind inca in spital dupa ce a fost impușcat de polițiști. “Instanța admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Tribunalul Constanta a decis azi, 23 februarie 2021, arestarea preventiva a cetateanului prins in flagrant in timp ce oferea cu titlu de mita suma de 800 de euro unui agent de politie din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian ndash; I.P.J. Constanta. Oficial "Admite propunerea formulata de Parchetul…

- CRIMA de la Mediaș: Barbatul din Alba care și-a ucis soția cu lovituri de cuțit și o ranga, arestat preventiv Barbatul in varsta de 88 ani, nascut in județul Alba și domiciliat in municipiul Medias, județu Sibiu și-a ucis soția in noapte de 8 februarie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Admite…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis aseara arestarea preventiva a unui cetatean din Constanta acuzat ca si a injunghiat sotia Dosarul se afla la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Individul este acuzat de violenta in familie si de tentativa la omor. Oficial privind mandatul de arestare…