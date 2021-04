Stiri pe aceeasi tema

- „Am spus-o de multe ori ca situatia nu este una usoara. Am folosit de mai multe ori cuvantul critic. De trei luni de zile incercam sa cautam solutii. Am facut reorganizarea spitalelor COVID-19 prin Ordinul de ministru 555, asa incat pacientii sa aiba acces la servicii de ingrijire corespunzatoare. Nu…

- Semnal de alarma de la Minister. Peste 160 de copii se afla in stare grava dupa ce au fost infectați cu noul coronavirus. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt 167 de copii cu COVID internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, ca sunt 167 de copii cu COVID-19 internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. Voiculescu a precizat ca Romania inregistreaza duminica doua „recorduri” nedorite si anume numarul pacientilor cu COVID-19…

- Secțiile de terapie intensiva din Spitalul Județean Suceava și din Spitalul Municipal Radauți nu mai au locuri libere pentru pacienții cu forme grave de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de duminica, din totalul celor 510 pacienți internați in Spitalul Județean de ...

- Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat ca, in cursul zilei de sambata, in cele sase spitale suport-COVID din judet mai erau libere 206 paturi, din care patru la terapie intensiva. Conform unui comunicat de presa, in cele sase spitale suport-COVID sunt ocupate 341 de paturi, din care 45 sunt la…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica, pentru News.ro , ca impartirea spitalelor in COVID si in non-COVID nu mai este de actualitate și ca trebuie regandit sistemul de asistența medicala pentru pacienții cu coronavirus. Alexandru Rafila a…

- Conform acestuia, exista 494 paturi destinate patologiei COVID-19 în județ, dintre care luni erau sunt ocupate 429. Paturile COVID-19 ATI cu ventilatoare sunt 73, dintre care 69 erau ocupate luni, iar pacienții ventilați non-invaziv erau 35 la numar. În…